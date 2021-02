Zidane: “Sergio Ramos doveva ritrovare serenità. Era arrivato al limite”

Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, commentando in conferenza stampa la vittoria per 2-1 sul campo dell’Huesca, si è soffermato anche sulle condizioni del capitano dei galacticos, Sergio Ramos: “Per Sergio era importante ritrovare serenità e credo che ora l’abbia ritrovata. Ha deciso di operarsi perché era arrivato al limite ormai. L’operazione è andata bene. Da domani inizierà a lavorare per tornare al più presto con noi”.

Foto: sito Real Madrid