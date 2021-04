Zidane: “Sanzioni Uefa? Assurdo pensare che non saremo in Champions. L’arbitro non verrà condizionato”

Intervenuto in conferenza stampa, Zinedine Zidane ha parlato della partita di domani contro il Chelsea per l’andata della semifinale di Champions League, ma non sono mancate le domande sulla Super Lega: “Quella di domani sarà la partita più importante per noi. Sanzioni Uefa? Mi hai già chiesto tutto questo e ho già risposto. È assurdo pensare che non saremo in Champions League. Si parla tanto per adesso, ma sono concentrato solo sul gioco. La mia opinione è che tutti vogliamo vedere il Real Madrid in Champions League. Se ci sarà un’influenza sull’arbitro? No, farà il suo lavoro e noi giocheremo a calcio. Se pensiamo che adesso tutti vogliono farci male per la Super Lega, facciamo un pasticcio. Dobbiamo concentrarci sul gioco. La reputazione del Real dopo la Super Lega? Domani abbiamo una partita. Recuperiamo Kross, mentre Mendy resterà fuori”.

Foto: Twitter Real Madrid