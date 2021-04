Zidane: “Sanzioni al Real? Ma se tutti ci vogliono in Europa. Vogliamo la finale”

Domani c’è l’andata della semifinale di Champions tra il Real Madrid e il Chelsea.

In conferenza stampa della vigilia ha parlato Zinedine Zidane, che ha anche parlato del tema Super League.

Queste le sue parole: “Ne abbiamo già parlato. È assurdo pensare a sanzioni o a una possibile esclusione. Si parla tanto, forse troppo e non possiamo controllarlo. Io devo pensare al campo; ovviamente, credo che tutti vogliamo vedere il Real in Champions. L’arbitro farà il suo lavoro e noi giocheremo la nostra partita. Se dovessimo pensare che tutto sarà contro di noi, combineremmo un pasticcio. Dobbiamo concentrarci sulla partita. Sostegno a Perez? Il presidente sa cosa ho nel cuore, ma non è il momento di parlarne”.

Finalmente si parla della gara con il Chelsea: “È una partita molto importante e vogliamo competere al meglio. Sarà difficile perché il Chelsea è una squadra che attacca e difende bene. Dobbiamo fare attenzione dietro e attaccare con pericolosità. Ci sarà bisogno della nostra versione migliore, ma chiaramente vogliamo raggiungere la finale. Non scegliamo tra campionato e Champions, siamo ancora vivi in entrambe le competizioni. Abbiamo avuto molte difficoltà ma ci siamo risollevati. C’è ancora un mese di partite e certo, incontreremo delle difficoltà come accaduto contro il Betis. Dobbiamo però dare tutto in campo e pensare che tutto sia ancora possibile”.

Su Hazard: “Non lo vedo in difficoltà, sabato è stato bravo. Adesso speriamo solo che cominci a girare. Siamo contenti che sia tornato, ci darà un grosso contributo”.

Foto: Twitter Real Madrid