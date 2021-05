Zidane non si sbilancia: “Al momento sono l’allenatore del Real. Renderò le cose facili al club”

Zidane è intervenuto in conferenza stampa alla viglia della partita contro il Siviglia. Il tecnico ha toccato vari temi come l’infortunio di Ramos, Hazard e il suo futuro. “Sappiamo per cosa giochiamo. Quattro partite, quattro finali. Ci siamo già dimenticati della Champions League. Quello che posso assicurarvi è che saremo concentrati sulla gara. Sergio Ramos purtroppo ha subito un infortunio, l’importante è che stia bene. Il resto si aggiusterà. Hazard? Si è scusato. Non aveva intenzione di fare del male a nessuno”. Poi sul suo futuro: “Sono l’allenatore adesso. Mi godo ogni momento e ogni giorno di quello che faccio qui. Il resto poi si vedrà in seguito. Sicuramente renderò sempre le cose molto facili per il club perché loro hanno sempre reso le cose facili per me. Ognuno fa il suo lavoro. Non penso alle critiche. Sono responsabile? Certo. Quando vinciamo ho parte di quella responsabilità e quando perdiamo anche noi”.

FOTO: Sito ufficiale Real Madrid