Zidane: “Non penso al mio futuro. Concentrato sul Real, finiamo bene la stagione”

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, alla vigilia della gara contro il Granada, ha parlato in conferenza stampa anche del suo futuro. “Se sto già pensando al mio futuro? No, ci mancano ancora tre partite e in questo momento sto pensando solo a questo”. Zizou con la sua squadra è piena lotta per il titolo de la Liga e per ora l’obiettivo principale, dopo la delusione europea, è chiudere al meglio questa stagione.

FOTO: Real Madrid Twitter