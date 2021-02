Zidane: “Non mi sento in discussione. Futuro? Penso solo alla partita di domani”

Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani contro il Getafe.

Il francese ha parlato del futuro e di cosa si attende dal futuro: “Non vedo oltre la partita di domani. Questo è ciò che mi interessa e che dobbiamo avere in testa. Non mi sento in discussione. Siamo sulla stessa barca qui. Mi sento supportato da tutti. Dobbiamo tornare a fare le cose bene, come fino a tre settimane. Dobbiamo accettare il fatto che possano arrivare i momenti di difficoltà e cercare di affrontarli. Quello che vogliamo fare è cambiare la situazione. Abbiamo una grande squadra, giocatori importanti che qui hanno vinto tanto. Niente ci impedirà di continuare a lavorare sodo”.

Foto: Sito Uff. Real Madrid