Zidane: “Non escludo un futuro da allenatore in Italia. Mi piacerebbe un giorno”

Zinedine Zidane, ex Pallone d’Oro, storico calciatoe di Juventus e Real Madrid e oggi allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine della presentazione del docufilm dedicato al suo ex allenatore ed amico Marcello Lippi: “Come allenatore ho preso tanto da Lippi e Ancelotti. Lippi è stato il primo che ha creduto in me, mi ha fatto venire alla Juve e sono diventato quello che sono grazie a lui.

Futuro in Italia? Perché no, può succedere di tutto. Mi piacerebbe un giorno”, le dichiarazioni dell’ex tecnico dei blancos attualmente senza squadra.”

Foto: Twitter Zinedine Zidane