Zidane: “Navas non ha chiesto la cessione. James e Bale…”

Alla vigilia della seconda gara in campionato contro il Valladolid, Zinedine Zidane ha presenziato in conferenza stampa per parlare del match ma anche di mercato. Queste le sue dichiarazioni: “Navas? Non riesco a immaginare la squadra senza di lui, non contemplo la sua uscita. È sempre stato un giocatore importante per noi. Keylor non mi ha detto che voleva andarsene.È felice qui e vuole dimostrare che può giocare. È un professionista e io conto su di lui. Fino al 2 settembre tutto può succedere. I giocatori possono venire, possono andarsene. Questo può succedere come in tutte le squadre. Ecco perché non vedo l’ora che arrivi il giorno 2. James è un giocatore che gioca a calcio molto bene. Siamo felici di vederlo qui e conterà come gli altri. È felice di essere a Madrid. Bale? Ha giocato una buona partita. A livello difensivo ha anche fatto un buon lavoro. Ciò che è cambiato nella sua situazione è che il giocatore rimarrà. È vero che c’erano molte cose intorno a lui, ma l’importante è che rimarrà e lo avremo. È un giocatore importante e deve continuare a dimostrarlo”.

Foto: Mundo Deportivo