Zidane: “Mi manca allenare, ci penso spesso. Marsiglia? Sempre nel mio cuore”

Zinedine Zidane, ex allenatore del Real Madrid, è ormai fermo da quasi 3 anni da una panchina, dopo essersi preso una pausa con l’addio al Real Madrid.

Il francese, intervistato da Carrè. ha parlato del suo futuro e di un possibile ritorno in panchina.

Queste le sue parole: “Ora sono impegnato in un altro modo. A volte mi manca la quotidianità. Anche se la vita quotidiana da allenatore è ‘calda’. Mi sono preso una pausa che è diventata una grande pausa. Ma di tanto in tanto mi manca”.

Il rapporto con Marsiglia: “Per me Marsiglia è la capitale del calcio e anche dello sport. La Castellane? Da questo quartiere sono usciti molti atleti. Ecco perché ci piacerebbe vedere più giocatori marsigliesi all’OM, provenienti dai quartieri. Non aver mai giocato nel Marsiglia? È successo così, non sono stato io, ma Marsiglia e il club sono sempre nel mio cuore. Dagli 11 ai 14 anni ero allo stadio Vélodrome. Andavo nella virage nord e mi mettevo sotto il tabellone. Un vero tabellone! In ogni caso, nessuno me lo toglierà”.

