Zidane: “Mi auguro che il Pallone d’Oro lo vinca Benzema. Io ultimo francese a vincerlo? Credo che lo sarò ancora per poco “

Zinedine Zidane, ex fuoriclasse di Juve e Real, ex tecnico dei Galacticos, ha commentato la possibile vittoria di Benzema del Pallone d’Oro 2022, ricordando con orgloglio di essere ancora l’ultimo francese, dal 1998, ad aver vnto il più prestigioso premio personale.

Queste le sue parole: “Se dovesse vincere Karim sarebbe sicuramente meritato. Mi auguro che lo vinca lui. Io ultimo francese ad aver vinto il Pallone d’Oro? Fa piacere, era il 1998. Ma credo che i tempi siano ormai maturi per esserlo ancora per poco e non solo quest’anno, con Benzema, ma credo che presto anche Mbappé lo vincerà “.

Foto: twitter Real