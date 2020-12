Zidane: “Massimo rispetto per l’Atalanta. Ci penseremo da gennaio”

Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, in conferenza stampa alla vigilia della gara di Liga contro l’Athletic Bilbao, ha parlato anche della sfida contro l’Atalanta in Champions League.

Queste le sue parole: “Massimo rispetto dell’Atalanta. La gara si giocherà a fine febbraio, quindi avremo tempo per prepararla e per parlarne. Quello che mi interessa ora è la partita di domani, in Liga, alla Champions ci penseremo da gennaio”.

Foto: Twitter Real Madrid