Zidane: “Mahrez? È forte e sarebbe un’opzione diversa, ma non è nostro”

Intervenuto in conferenza stampa, Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha parlato così dei recenti rumors su Riyad Mahrez del Manchester City: “Mahrez è forte, è un calciatore diverso, sa giocare in verticale, guarda sempre la porta e con la sua velocità punta bene gli avversari. Indipendentemente dalle sue qualità, però, non si tratta di un mio calciatore, ma di un calciatore di un’altra squadra”.

Foto: sito ufficiale Real Madrid