Zidane: “Liga o Champions? Giochiamo per vincere tutto. Non faremo calcoli”

In casa Real Madrid, conferenza stampa per Zidane, alla vigilia della gara di Champions con il Liverpool, per il ritorno dei quarti di finale di Champions.

Queste le parole del francese: “Non gestiremo i nostri sforzi. Cercheremo di vincere la partita e nient’altro. Siamo abituati a questo tipo di sfide. Non sceglieremo tra Liga e Champions League. L’unica cosa che abbiamo in mente è la partita di domani. Sappiamo che domani sarà una gara delicata, molto difficile, con grandi calciatori da una parte e dall’altra. Partiamo da un vantaggio di 3-1 ma non è nulla. Dobbiamo fare attenzione e andare a segnare ad Anfield, senza fare calcoli o difendere il vantaggio”.

Foto: Twitter Real Madrid