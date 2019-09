Zidane: “Il Real deve dare il massimo in ogni partita. Gli infortuni? Mi infastidiscono”

Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l’Osasuna: “Giochiamo di squadra, dal primo all’ultimo. Questo è quello che deve essere fatto in ogni partita. In questa Liga tutto può succedere, e vedere così tante squadre in alto ti richiede di dare il massimo ogni gara. I tanti infortunati? È una cosa che mi disturba, ma fa parte del calcio. Spero che per Mendy si tratti di un problema piccolo, ma può succedere viste le tante sfide che disputiamo. I giocatori non sono macchine, non riposano mai: ora, dopo questo round di sette incontri, torneranno di nuovo le nazionali. Gli infortuni mi infastidiscono, ma non mi preoccupano. Bale e James? Bale è coinvolto come tutti e vuole fare le cose per bene. Sa di essere bravo, e ci aiuta sia in attacco che nella fase difensiva. I giocatori forti rimangono tali, e James è uno dei nostri. Abbiamo venticinque calciatori, e tutti vogliono contribuire alla causa”.

Foto: sito ufficiale Real Madrid