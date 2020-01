Zidane: “Hazard fuori per la Supercoppa, Isco importante per noi. Pogba? Gli auguro di rientrare presto”

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha presentato in conferenza stampa la sfida in programma domani contro il Getafe: “Stiamo bene fisicamente e abbiamo grandi motivazioni, questa è la cosa più importante”.

Sarebbe un fallimento non vincere nulla quest’anno?

“No, non lo sarebbe. Il fallimento sarebbe non provarci fino alla fine, non dare tutto in campo in ogni partita. Poi vedremo dove arriveremo…”.

Hazard recupera per la Supercoppa?

“Totalmente scartato, non partirà con noi e spero di averlo a disposizione al nostro ritorno”.

Isco?

“È un calciatore importante e lo sta dimostrando, vuole stare qui e lottare per un posto in squadra. Mi piace molto come giocatore”.

Champions più facile rispetto alla Liga?

“Non credo. In Champions giocano i top club europei, ma anche la Liga è difficile perché ci sono tantissime partite. Ne ho vinta non a caso solo una all’ultima giornata”.

Pogba?

“Gli auguro di recuperare presto dall’infortunio e gli auguro il meglio, ma non è un mio giocatore e non posso quindi parlare di lui”.

Getafe?

“Sta facendo una stagione da 10, è vicino alla zona Champions e la sua rosa ha un rendimento altissimo. Complimenti”.

Propositi per il 2020?

“Spero che possiamo continuare a migliorare in vista di un finale di stagione in cui ci giocheremo tutto”.

Foto: Mundo Deportivo