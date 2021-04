Zidane: “Domani Sergio Ramos non ci sarà. Ultimo Clasico per lui? Spero di no”

Nella conferenza stampa prima del match contro il Barcellona, l’allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato della presenza di Sergio Ramos: “Se sarà l’ultimo Clasico per lui? Spero di no. Domani non ci sarà ed è un peccato. Spero che rimanga qui”.

Foto: As