Zidane: “Domani è una finale. Mbappé? Non penso ai problemi degli altri club”

In vista della partita contro la Real Sociedad, Zinedine Zidane è intervenuto in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni del tecnico del Real Madrid: “E’ una finale, non un quarto. Se perdi, sei fuori, dunque dovremo essere molto concentrati. Il conflitto interno al Psg tra Mbappé e Tuchel? Non parlo dei problemi degli altri, di quello che fanno, mi basta pensare alle mie cose. Poi è chiaro che i giocatori non sono mai contenti quando vengono sostituiti. Vinicius? Ha la mia fiducia e ha qualità e se non gioca non è per una questione di fiducia ma perché su 25 giocatori, in campo ci vanno in 11 e 18 possono essere convocati”, ha chiuso Zidane.

Foto: sito ufficiale Real Madrid