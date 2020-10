Zidane: “Contenti della vittoria ma sono 3 punti come ogni partita”

Intervistato dai media spagnoli dopo il Clasico, Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha parlato del successo sul Barcellona.

Queste le sue parole: “Nessuna rivincita. Sono molto contento per i giocatori, è una vittoria di squadra. Non abbiamo fatto la partita perfetta, ma vincere qui non è facile, anche se non c’erano i tifosi. Abbiamo preparato bene la partita: serviva pensare come squadra e ritrovare un po’ di fiducia dopo le ultime uscite. Ci siamo difesi molto bene, in maniera compatta, e così è più facile. Siamo stati bravi a non sbandare dopo il loro pareggio immediato e nel secondo tempo abbiamo meritato la vittoria. Loro giocavano molto larghi e abbiamo trovato spazi: non ci siamo dimenticati come si gioca, ma contro squadre che difendono basse per noi è più difficile. Se per noi è un riscatto? Sì, ma sono tre punti, niente di più. Adesso godiamoci il risultato, riposiamo e poi penseremo alla partita di martedì dove dobbiamo fare un’altra partita importante per recuperare punti dopo il passo falso con lo Shakhtar”.

Foto: Sito uff. Real Madrid