Zidane: “C’era da soffrire e l’abbiamo fatto. Siamo orgogliosi di questo risultato”

Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha parlato così ai microfoni di Movistar+ dopo lo 0-0 contro il Liverpool che gli ha regalato la semifinale contro il Chelsea: “Sapevamo che avremmo dovuto soffrire e abbiamo sofferto, specialmente nei primi 15’ quando il Liverpool è entrato benissimo in campo. Volevamo passare il turno e ce l’abbiamo fatta alla fine, gestendo molto bene la nostra partita. Abbiamo avuto momenti difficili ma possiamo essere orgogliosi di ciò che abbiamo fatto. Come valuto il mio lavoro? Quello che posso dire è che siamo tutti uniti. Con tutto ciò che ci sta succedendo, con tutte le assenze, ci siamo sempre. Siamo in corsa su due fronti e la squadra vuole il massimo”.