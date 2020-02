Zidane: “Bale? E’ un nostro giocatore e non esiste un problema. Lotta per il posto come tutti gli altri”

Il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane – presente in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Osasuna – ha parlato anche di Gareth Bale.

“E’ qua e noi siamo felici dei giocatori che abbiamo. E’ un nostro giocatore e lotta per il posto come tutti gli altri. Il rinnovo non è un problema, ha un contratto e vuol restare. Nelle ultime convocazioni non c’era, ma conto su di lui. Io ci parlo spesso: sa che non è stato presente nelle ultime convocazioni perché devo fare delle scelte. Non dobbiamo trovare soluzioni al caso Bale perché non esiste un problema Bale”.

Foto: sito ufficiale Real Madrid