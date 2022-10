Zidane annuncia il suo ritorno in panchina: “Presto tornerete a vedermi”

Zinedine Zidane sta per tornare. A margine di un evento a Parigi, dove al Museo delle cere di Grévin è stata eretta una sua statua, è lo stesso tecnico ad annunciare il suo ritorno: “Quando tornerete a vedermi in panchina? Presto, presto. Non sono lontano dal farlo“. Poi ha proseguito facendo sapere di aver vissuto questi mesi senza una panchina con serenità: “Mi sto divertendo anche ora” ha ammesso. 50 anni, Zizou è fermo dal 2021, dopo aver chiuso la sua seconda parentesi alla guida del Real Madrid.

Foto: Talksport