Zico torna a Udine: “Quando sono qui sento questa piazza ancora come casa mia”

Tornato a Udine dopo anni, Zico ha rilaciato le seguenti dichiarazioni: “A Udine ho lasciato grandi emozioni, grandi momenti, grandi amici e compagni di squadra. Quando vengo, sento sempre come se fosse la mia casa. Il ricordo resterà sempre nel cuore, anche se sono stati solo 2 anni. Ho dato sempre il massimo per la mia squadra. Guardando le immagini, me la godo a vedere tanta gente allo stadio, era sempre pieno. Credo che loro i tifosi abbiano vissuto tante emozioni con me e con la nostra squadra, che era una grande squadra con grandi campioni che hanno fatto tanto nel calcio. Credo che è stato un grande orgoglio, anche se dicevano che l’Udinese non era una squadra top in Italia. Ma sono venuto in un momento importante, in cui tutti i grandi campioni erano qui, e il campionato italiano era visto in tutto il mondo. Ho avuto la fortuna di aver potuto dimostrare il mio valore dando un contributo all’Udinese per arrivare al punto giusto. Anche se sono andato via, ho sempre seguito e tifato per l’Udinese, perchè quando hai nel cuore una squadra vuoi sapere sempre cosa fa, giorno per giorno“.

Foto: wikipedia