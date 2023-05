Zhang sulla finale di Champions: “A inizio stagione non lo avrei immaginato, ora siamo pronti”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport direttamente dal Gran Premio di Monaco, il presidente dell’Inter, Steven Zhang, ha così parlato in vista della finale di Champions: “Ad inizio stagione non lo avrei immaginato, ora siamo pronti. Dopo la vittoria di ieri, possiamo prepararci mentalmente per andare ad Istanbul, sono sicuro che i nostri giocatori sono preparati”.