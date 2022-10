Zhang su Skriniar: “Ama l’Inter, sono sicuro che troveremo un accordo”

Steven Zhang si è soffermato anche su Skriniar, il difensore centrale con il contratto in scadenza a giugno. “Non sono preoccupato, sono sicuro che troveremo il giusto accordo per andare avanti. Skriniar è conscio del valore del club, ha amore per questi colori. In ogni sessione di mercato faremo in modo da tenere competitivo il club, ma ovviamente non possiamo sapere cosa accadrà in futuro sul mercato”. Foto: Instagram Skriniar