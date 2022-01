Zhang: “Questa vittoria ci dà speranza ed energia per il futuro. Vittoria dedicata a tutti i tifosi”

Il presidente dell’Inter, Steven Zhang, ha commentato il successo della Supercoppa Italiana contro la Juventus.

Queste le sue parole: “È un momento molto speciale per tutti noi, siamo molto contenti. La squadra ha giocato molto bene stasera, siamo primi. Il trofeo è frutto del grande lavoro dello staff tecnico e dei giocatori. Questa vittoria ci dà speranza ed energia per il futuro, arriva dopo il grande lavoro di questi anni. Dedica? A tutti i tifosi interisti nel mondo, che ci hanno dato supporto in ogni momento.”

Foto: Twitter Inter