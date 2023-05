Zhang: “Questa Inter sa giocare le finali e vincere le coppe. Champions? Non bisogna parlarne prima”

Il presidente dell’Inter Steven Zhang ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il successo contro la Fiorentina, che vale la conquista della Coppa Italia: “Molto contento e fiero di quanto fatto. Divido i meriti con dirigenza e squadra. I ragazzi sono capaci di giocare le finali e soprattutto di vincere le coppe. Il lavoro fatto sta portando a grandi risultati”.

Poi ha proseguito parlando della Champions: “Ci penserà nei prossimi giorni. La famiglia Moratti è nel cuore dei tifosi dell’Inter e noi siamo fieri di essere dietro di loro. Quanto credo nella vittoria a Istanbul? Fino a che non arriva il giorno, non bisogna parlare della finale. Da tanto l’Inter non otteneva questi risultati in Champions e questo è frutto di un grande lavoro”.

Foto: Instagram Zhang