Zhang: “L’obiettivo per il 2023 è continuare a vincere trofei. Lautaro? E’ cresciuto all’Inter. Orgogliosi di lui”

Steven Zhang, presidente dell’Inter, ha parlato a margine della cena di Natale con il club, soffermandosi sugli obiettivi per il 2023.

Queste le sue parole a Sky: “Vogliamo vincere tanti trofei nel 2023, questo è l’obiettivo del club in ogni stagione. Lo abbiamo fatto negli anni scorsi, non c’è dubbio su questo anche per i tifosi”.

Su Lautaro e Lukaku: “Prima di tutto sono molto contento per Lautaro, ha ricevuto parecchie critiche per due partite non giocate male ma ha saputo reagire portando l’Argentina sul tetto del mondo. Lo abbiamo visto crescere all’Inter per cinque anni, è migliorato tanto; siamo soddisfatti e orgogliosi di lui. Per Lukaku siamo molto fiduciosi; ci sono alti e bassi per ogni giocatore, ma si sta allenando duramente tutti i giorni. Ci aspettiamo grandi cose”.

Foto: Twitter Inter