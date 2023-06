Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Steven Zhang, ha così parlato alla vigilia della finale di Champions League contro il Manchester City: “L’Inter può vincere la Champions. Rispetto per il City, squadra magnifica, ma nessuna paura: abbiamo le qualità per affrontarli. La passione per il club mi travolge, amo Milano e vivo le gare come un tifoso”.

Foto: Instagram Zhang