Zhang: “Futuro? Voci non vere. Finché sarò il proprietario continueremo a vincere”

Il presidente dell’Inter Steven Zhang, intervistato da Sky Sport a Shangai, dove è presente per assistere al GP di Cina, si è espresso sul suo futuro, rilasciando le seguenti dichiarazioni:

“Credo che negli ultimi sette anni in cui siamo stati proprietari dell’Inter ci sono state diverse voci. Abbiamo vinto sei trofei, continueremo a lottare e a vincere. Io sono il presidente e finché sarò il proprietario cercheremo di continuare a vincere. Futuro? Voci non vere. Inzaghi? Per me è un dono avere Inzaghi come allenatore, mi dà stabilità e non c’è dubbio che continueremo insieme. Sono molto fiero della mia squadra, non potrei essere più contento in qualità di presidente. Sappiamo tutti quale sarà il nostro obiettivo e ci aspetta una partita importante”.

Foto: Instagram Zhang