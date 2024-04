Zhang: “Faremo un documentario sullo scudetto. Nessun problema per i rinnovi. Un calciatore cinese in nerazzurro? Ora no”

Nel corso di una diretta su Tik Tok, per festeggiare lo scudetto dell’Inter, il presidente nerazzurro, Steven Zhang, oltre a parlare della storia nerazzurra, della seconda stella, ha parlato anche di altri temi.

Queste le sue parole: “Abbiamo un’età relativamente simile, molte persone in Italia al mio arrivo a 24 anni pensavano fossi un bambino. Lo leggo negli occhi della gente che si chiede: questo è il presidente dell’Inter? In merito ai calciatori nerazzurri penso siano i migliori e quelli che lavorano più duramente. Gente seria che dopo l’allenamento torna a casa, presta attenzione al cibo e alla propria famiglia. Ormai ad alti livelli si va in questa direzione: più le star sono importanti, più prestano attenzione ai loro aspetti personali”.

Progetto documentario: “Faremo sicuramente un documentario sulla vittoria del campionato, magari sotto forma di video e registrazioni conservate piuttosto che in modo narrativo”.

Sil rinnovo dei giocatori: “Non dovrebbero esserci problemi, non sarà una cosa nell’immediato ma richiederà un iter”.

Un calciatore cinese in nerazzurro: “Al momento non ci sono giocatori adatti. Ho pensato spesso a questa possibilità ma la priorità è creare una rosa all’altezza”.

Foto: Instagram Zhang