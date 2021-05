Zhang: “È un momento speciale per noi. Dal primo allenamento ho capito che potevamo vincere lo Scudetto”

Steven Zhang, presidente dell’Inter, ai microfoni di Dazn ha parlato durante la festa scudetto: “È un momento speciale per noi, per quello che abbiamo vissuto in tutti questi anni. È bellissimo poter condividere tutto questo con la nostra gente, i nostri tifosi. Quando ha capito che sarebbe arrivato lo scudetto? In realtà l’ho capito dal primo allenamento, l’ho detto a un po’ di persone. Poi, durante e dopo la partita contro la Juventus, ho visto una squadra che è cresciuta molto e forte”.

Poi conclude: “Voglio ringraziare chi mi ha sostenuto e supportato. Avevamo l’obiettivo di portare un titolo importante e finalmente ce l’abbiamo fatta”.

FOTO: Twitter Inter