Zhang dovrà restituire 320 milioni: la China Construction Bank vince la causa contro il presidente dell’Inter

Il presidente dell’Inter Steven Zhang dovrà versare più di 320 milioni a China Construnction Bank. La banca cinese aveva ottenuto dal Tribunale di prima istanza della Corte suprema dell’ex protettorato britannico un provvedimento che obbliga il numero uno nerazzurro a restituire 255 milioni di dollari, più una trentina di milioni l’anno di interessi per tre anni, calcolati al tasso del 13 per cento. Denaro che, secondo quanto stabilito dal giudice di Hong Kong, con il pronunciamento emesso lo scorso 16 settembre 2022 , non sono mai stati restituiti. Adesso la Corte d’Appello di Milano, accogliendo il ricorso presentato dall’istituto di credito asiatico, ha stabilito che tale sentenza vale anche in Italia. Zhang sarà pertanto costretto a pagare quanto dovuto.

Foto: Instagram Zhang