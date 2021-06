Zhang: “Dobbiamo collaborare con FIFA e UEFA per migliorare la qualità del calcio”

Il presidente dell’Inter, Steven Zhang, ha parlato così via Skype al programma tv cinese The Agenda: “Sono molto orgoglioso per lo Scudetto vinto. È stato un momento speciale per tutti, per il popolo dell’Inter, per i tifosi, per la città di Milano. Negli ultimi nove anni abbiamo avuto di fronte un avversario molto forte e loro hanno vinto con merito. L’ultima volta che abbiamo vinto il campionato, è stato 11 anni fa. Ciò dimostra che il nostro lavoro negli ultimi cinque anni è stato sulla strada giusta. Ovviamente vedere tutta la città e i tifosi così contenti è stato davvero molto soddisfacenti.

Idee come la Super League in futuro? Penso che questa serie di eventi ci abbia ispirato: dobbiamo collaborare con la FIFA e con la UEFA per migliorare la qualità del gioco. L’epidemia ci ha spinti a vedere la necessità di cambiamento. Non importa quale metodo venga utilizzato, quello che dobbiamo sapere è che è necessario capire il mercato, capire la situazione una volta cessata la pandemia, cambiare il sistema di calcio e migliorare il sistema di calcio”.