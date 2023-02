Zhang, debiti non pagati fino a 300 milioni: le banche fanno causa

Problemi finanziari ad Hong Kong per il presidente dell’Inter, Steven Zhang. Come riprota Asia Sentinel e con documenti visionati anche dal sito specializzato, Calcio e Finanza, Suning ha debiti con banche ad Hong Kong per 300 milioni di dollari. Le banche hanno fatto causa, con la China Construction Bank Asia (CCBA) che vanterebbe crediti per oltre 300 milioni di dollari versati sotto forma di prestito. Presso un tribunale di Hong Kong è in corso un processo con Steven Zhang che rischia anche 3 mesi di carcere.

Foto: twitter Inter