Zhang chiude alla cessione: “Non stiamo parlando con nessuno. Tutti qui lavorano per l’Inter e per vincere”

Intervenuto ai microfoni di Prime Video, il presidente dell’Inter, Steven Zhang, ha così parlato dopo il raggiungimento della semifinale di Champions League: “Abbiamo iniziato da lontano, c’erano tanti giocatori che hanno mai giocato la Champions. Per noi vuole dire tanto, per me e per lo staff che è pronto per andare avanti”.

Poi ha proseguito parlando del derby contro il Milan in semifinale: “E’ una rivincita per noi, per quello che è successo nel passato e l’anno scorso. C’è una certa emozione nel giocare questa partita. Una semifinale che potrebbe compensare il mancato raggiungimento del quarto posto? Vuol dire tanto per me. Ogni partita è come se fosse una finale. In campionato la squadra deve fare di tutto come fatto in Champions League”.

Infine, ha così smentito ogni voce sulla possibile cessione del club: “Darebbe fastidio. Ho lavorato insieme al mio staff per vincere ogni competizione: campionato, Coppa Italia e Champions. Non stiamo parlando con nessuno. Tutti qui lavorano per il club e per vincere”.

Foto: Instagram Zhang