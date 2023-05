Zhang: “Abbiamo iniziato l’anno con delle difficoltà. Ma contiamo di chiuderlo regalando ancora più grandi emozioni”

Alla vigilia della finale di Coppa Italia, dopo l’udienza al Quirinale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riservata alle squadre finaliste, il top management dell’Inter ha partecipato a un incontro speciale con l’Inter Club Parlamento. Il Presidente Steven Zhang, il Vice Presidente Javier Zanetti, il CEO Corporate Alessandro Antonello e il CEO Sport Giuseppe Marotta – riporta il sito ufficiale del club nerazzurro – sono stati accolti presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani da un gruppo di parlamentari iscritti attualmente all’Inter Club Parlamento e da altri ospiti istituzionali di fede nerazzurra.

È stato il Presidente del Senato Ignazio La Russa, in veste di Presidente dell’Inter Club Parlamento, a dare il benvenuto alla delegazione interista, prima di lasciare la parola al Presidente Zhang, che ha ringraziato i presenti per il costante supporto. L’Inter Club Parlamento, fondato nel 2008, fa parte del network ufficiale dei club nerazzurri: proprio di recente il Centro Coordinamento Inter Club ha celebrato il record storico con 150.008 soci nel mondo in 955 Club.

“Siamo davvero orgogliosi di sapere che tifosi come voi, che rappresentano la famiglia dell’Inter all’interno del Parlamento italiano, l’istituzione democratica principale di questo paese, portino la passione per i colori nerazzurri attraverso tutto l’arco politico. In questa stagione abbiamo già vissuto tante emozioni insieme: il 2023 si è aperto con la conquista della Supercoppa Italiana. È vero, abbiamo attraversato qualche momento di difficoltà ma, anche grazie al supporto di voi tifosi, abbiamo ritrovato la determinazione e lo spirito vincente che ci hanno riportato qui a Roma, a giocarci la seconda finale di Coppa Italia consecutiva, e, dopo 13 anni, in finale di Champions League. Tutto il nostro impegno, insieme a tutto il top management, all’allenatore, allo staff tecnico e a tutte le persone che lavorano all’Inter, è volto a costruire il futuro del Club. Lavoriamo insieme, con unità di intenti, per portare a voi tifosi ancora più grandi emozioni.”