Zhang: “Abbiamo dimostrato di non essere secondi a nessuno. Lukaku? Ha attaccamento alla maglia. Parleremo col Chelsea”

Steven Zhang, presidente dell‘Inter, ha parlato a Sky dopo la sconfitta in finale con il Manchester City.

Queste le sue parole: “Vincere e perdere fa parte dello sport. voglio complimentarmi con tutte le componenti dell’Inter: hanno dato tutti il 100%. E mi complimento con il City per l’ottima stagione. Siamo orgogliosi di essere approdati alla finale e di giocare contro i migliori, potendo anche mostrare le nostre qualità senza paura, indipendentemente dal risultato finale”.

Nessuno pensava che l’Inter fosse così vicina al City… “Penso che la mentalità e la qualità dei nostri ragazzi sia di alto livello. Non siamo inferiori a nessuno e tutti l’hanno visto stasera”.

Come ripartire? Avete già parlato con Inzaghi? “Una stagione positiva su cui riflettere e abbiamo già iniziato da qualche tempo a lavorare per il futuro. I giocatori che hanno disputato una buona stagione continueranno con noi e saremo felici di sostenerli. Una campagna acquisti non si pianifica in un giorno…”.

Cosa può dirci sugli step per il futuro? “Importante restare competitivi trattenendo i migliori calciatori. Oggi abbiamo dimostrato di meritare le finale e di essere davvero forti. Tutti pensavano non dovesse nemmeno esserci partita… Siamo davvero orgogliosi di questo risultato, poi una finale deve sempre avere un vincitore e un vinto, ma siamo molto fiduciosi per le fondamenta”.

Su Lukaku? “Ha dimostrato grande attaccamento all’Inter. Lui è un ragazzo incredibile: ha un contratto con il Chelsea e dovremo parlare con loro per capire”.

Foto: Instagram Zhang