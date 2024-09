Zero vittorie nelle prime tre partite di campionato per il Milan, non accadeva dal 2011/2012

Il Milan di Fonseca appare in difficoltà in questo inizio di stagione. Dopo un pre-campionato scintillante, nelle prime tre partite di Serie A ha totalizzato solo due punti, quindi zero vittorie portate a casa, non succedeva dal 2011-12, quando il Milan pareggiò contro la Lazio 2-2 e contro l’Udinese 1-1 e perse 3-1 contro il Napoli. I rossoneri in questa stagione 2024-25 hanno pareggiato contro il Torino alla prima giornata (2-2) e contro la Lazio ieri sera (1-1), sono stati, invece, battuti dal Parma nella seconda giornata (2-1). Un altro dato allarmante sono i 6 gol subiti in tre sfide, ovvero due gol a partita, cosa che non accadeva da 41 anni (stagione 1983-84).

Foto: Instagram Milan