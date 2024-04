Il Monza conduce 1-0 sul Napoli dopo i primi quarantacinque minuti all’U-Power Stadium. Al primo tentativo il Monza passa in vantaggio. Cross di Zerbin dalla sinistra, Djuric stacca in area e insacca di testa alle spalle di Meret. Al 26′ Palladino ha dovuto mettere subito mano ai cambi per un problema per Dany Mota, al suo posto Maldini. Termina così la prima frazione di gioco, 1-0.

Foto: Instagram Monza