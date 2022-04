Zerbin, parla un membro dell’entourage: “Può fare bene in Serie A, il Napoli vuole puntare su di lui”

Giulio Marelli, membro dell’entourage di Alessio Zerbin, ha parlato ai microfoni di Radio Marte del futuro dell’esterno d’attacco classe ’99, ora al Frosinone ma di proprietà del Napoli: “Diciamo che il paragone con Insigne nasce soltanto dalla posizione che prediligono occupare in campo. Zerbin a modo suo è un giocatore cresciuto sempre e tanto nell’arco di questa stagione, invito chi l’ha valutato a ottobre dovrebbe vederlo adesso. Può giocare in Serie A con un potenziale di alto livello, ha la cilindrata per far bene in Serie A. Ha fatto 8 reti da esterno, francamente ne potrebbe fare anche di più. Se migliorerà in fase di conclusione ci riuscirà.

Sarebbe più facile che giocare in una squadra di livello inferiore, perché no. Siamo convintissimi che ci possa stare, dovrà crescere ancora ma sicuramente in una squadra propositiva come il Napoli potrà starci. Dai segnali che abbiamo noi sicuramente intendono puntarci, portarlo in ritiro e valutarlo con attenzione. Lui non è più tanto giovane e ha ragione, perché è un ’99. Ci vuole più coraggio ma quando hai dei calciatori come Zerbin e Gaetano, che sono già tuoi, può essere un’ottima idea riportarli dentro. Gaetano è diventato un centrocampista, ruolo che aumenta le sue caratteristiche tecniche minimizzando il gap”.

Foto: Instagram Zerbin