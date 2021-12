ZERBIN, LA FANTASIA AL POTERE

Il grande protagonista della stagione del Frosinone è Alessio Zerbin, esterno sinistro offensivo, di proprietà del Napoli ma in prestito in “ciociaria” in Serie B. Lui è stato il protagonista assoluto della sfida tra Frosinone e SPAL, con una doppietta straordinaria, che ha messo in mostra tutte le sue qualità. Dopo il gol e l’assist contro il Monza nell’ultima giornata, altra grande prestazione del giovane, che si candida a grande protagonista del campionato cadetto 2021-22.

Classe 1999, Zerbin è un tesserato del Napoli. Nativo di Novara, cresce nel settore giovanile dell’Inter dal 2007 al 2013. Poi passa nuovamente negli Allievi del Novara, poi dal 2017, viene aggregato nella Primavera del Napoli.

La sua prima esperienza tra i professionisti è in Lega Pro, nel 2016-17, con la maglia del Gozzano, dove aveva già militato nelle giovanili. In Serie C, colleziona al suo primo anno 20 presenze, segnando anche 8 gol.

Seguono per lui altri due anni di prestiti in Serie C, la prima esperienza è alla Viterbese, poi con il Cesena, giocando con grande continuità e dimostrando di essere un giocatore destinato ad una categoria superiore.

Ma il Napoli lo presta per un ulteriore anno, il 2020-21, ad un club di Serie C, l’ambiziosa Pro Vercelli. Il giovane Zerbin è tra i protagonisti della stagione dei piemontesi, giocando anche vicino casa, essendo della vicina Novara. Per lui 33 presenze e 5 gol con la Pro Vercelli, la cui corsa verso la B si ferma ai quarti di finale playoff.

Nell’estate 2021, il Napoli decide che il ragazzo è pronto per la prima esperienza in Serie B e lo cede in prestito al Frosinone. Con i ciociari, Zerbin è protagonista di una stagione super, alla prima in cadetteria. Per lui già 4 gol e 2 assist con la maglia dei leoni ciociari.

Il primo gol in B, inoltre, fu realizzato il 20 agosto 2021, alla prima giornata, contro il Parma, segnando ad una leggenda come Gigi Buffon. Dopo un inizio super, con un assist alla seconda giornata, il mese di novembre è stato un po’ complicato per lui, con 4 panchine consecutive senza mai entrare in campo.

Dopo due gare, dove aveva collezionato circa 20 minuti finali, la svolta con il Monza l’11 dicembre, quando mise a segno un gol e un assist, prima della doppietta alla Spal, nel 4-0 di ieri.

Zerbin abbina qualità assolute, un sinistro straordinario, bravo a saltare l’uomo negli uno contro uno. Un giocatore elegante, di grande tecnica, che certamente, con maggiore continuità, può fare un grandissimo campionato di Serie B.

E il Napoli si stropiccia gli occhi, sperando di avere in casa propria, un futuro elemento magari da poter aggregare anche in rosa già dalla prossima stagione.

