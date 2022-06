Zerbin: “Ho realizzato un sogno. Mancini mi ha detto di divertirmi”

Fresco di esordio con la Nazionale, Alessio Zerbin ha parlato ai microfoni di Rai Sport: “Il mio è stato un percorso lungo, molto tortuoso, ma essere qua è un onore. Non me l’aspettavo. Due anni e mezzo ero in questo stadio ma per la Serie C, oggi ho realizzato il sogno di un ragazzino.

È un momento che non riesco ancora a capire bene, non sto realizzando cosa sia successo. Prima facevo un po’ fatica in fase realizzativa, quest’anno ho lavorato tanto.

Mancini mi ha detto di andare in campo, divertirmi ed essere mio stesso“.

Foto: Instagram Zerbin