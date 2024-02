Zerbin: “A Monza ho trovato un gruppo fantastico. Avevo un po’ di timore reverenziale nei confronti di Galliani”

Alessio Zerbin, calciatore di proprietà del Napoli trasferitosi in prestito al Monza lo scorso gennaio, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole sulla sua nuova avventura in Brianza: “Ho trovato un gruppo fantastico, mi son sentito parte dopo un’ora. La sera in cui sono andato a cena con Adriano Galliani dopo la firma è stata quasi la prima volta in cui mi sono sentito davvero un professionista. Avevo un po’ di timore reverenziale, mi ha fatto sentire a mio agio. La mia timidezza non è emersa.”

Foto: Twitter A.C. Monza