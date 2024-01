Zerbin a casa Galliani per la firma con il Monza. Il video

Alessio Zerbin si appresta a diventare un nuovo calciatore del Monza. Il club brianzolo ha già fatto intendere che l’ufficialità arriverà a breve attraverso un indizio sul proprio profilo social. E, in questi minuti, il calciatore è arrivato a casa Galliani per firmare il contratto che lo legherà per i prossimi sei mesi al Monza.