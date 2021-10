Zenit-Juventus, le formazioni ufficiali

La Juventus scende in campo contro lo Zenit per cercare la terza vittoria consecutiva in Champions. Ecco le formazioni ufficiali del match della Gazprom Arena:

Zenit (3-4-3) Kritsyuk; Rakitskiy, Chistyakov, Lovren; Karavaev, Wendel, Barrios, Douglas Santos; Malcom, Dzyuba, Claudinho.

All. Semak. Juventus (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, McKennie; Chiesa, Morata, Bernardeschi.

All. Allegri.

FOTO: Twitter Juventus