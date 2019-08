Zenit, insulti razzisti a Malcom. I tifosi: “Rispettate le tradizioni, no ai calciatori di colore”

Brutta disavventura per Malcom nel match d’esordio con la maglia dello Zenit San Pietroburgo. L’attaccante brasiliano, arrivato pochi giorni fa dal Barcellona, è stato vittima di insulti razzisti da parte dei tifosi russi. Appena entrato in campo nella partita contro il Krasnodar, alla Gazprom Arena i tifosi dello Zenit hanno esposto uno striscione con la scritta: “Dovete mantenere le tradizioni e non firmare con i giocatori di colore”.

Foto: Twitter ufficiale Zenit