Walter Zenga, ospite degli studi di Sky Sport, ha parlato della lotta scudetto: “Bisogna vedere per il calendario: nelle ultime due giornate, l’Inter dovrà giocare contro Cagliari e Sampdoria. Se la lotta per non retrocedere dovesse essere già decisa, allora potrebbe essere un grosso vantaggio“.

Foto: Twitter Cagliari