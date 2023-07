Zenga: “Sono onesto, non conosco Trubin. Molti fanno finta di sapere chi sia per dare pareri fasulli”

Walter Zenga sul proprio profilo Instagram ha risposto ad alcune domande dei suoi tifosi. Tra tutte le risposte date, quella su Trubin è quella che ha fatto più scalpore. Ecco le sue parole: “Sono sincero, non lo conosco abbastanza per poter esprimere un mio parere. Molti fanno “finta” di conoscerlo ed esprimono pareri fasulli. Io sono onesto, ripeto: non lo conosco bene per poter esprimere un giudizio corretto”.

Foto: Zenga Twitter ufficiale Cagliari