Zenga: “Sogno sempre di allenare l’Inter. Ci proverò anche se è difficilissimo”

Intervistato da Sky Sport, Walter Zenga ha parlato del sogno che ha in carriera, quello di allenare l’Inter, il club che lo ha reso invincibile.

Queste le sue parole: “Ognuno di noi deve avere un sogno che deve essere sempre perseguito e seguito. Poi a volte i sogni non vengono realizzati, però durante il percorso hai delle soddisfazioni che si chiamano Crotone, Cagliari, Palermo, Catania, Sampdoria, e tante altre cose. Sogno di allenare l’Inter e ci proverò, anche se so che sarà difficilissimo o un sogno destinato a restare tale. Il riposo non si gode mai. Siamo persone che sono abituate sotto lo stress, quindi quando ti manca il lavoro ti manca tutto. Mi manca la quotidianità, lo spogliatoio, le discussioni, anche le polemiche che ovviamente fanno parte della nostra vita”.

Foto: Twitter Cagliari