Zenga: “Siamo stanchi, oggi un rigore netto non dato”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico del Cagliari Zenga ha commentato la sconfitta contro la Lazio. Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una buona partita, siamo andati in vantaggio e abbiamo fatto un bellissimo gol su punizione. C’è un episodio che è un rigore netto. Siamo abbastanza stanchi adesso, con l’Atalanta ci hanno annullato un gol per un tocco di braccio ininfluente, a Firenze invece ci hanno annullato un gol per fuorigioco di due millimetri. Il braccio di Milinkovic oggi era largo e meritavamo il rigore con le regole attuali. Ho detto che chi ha inventato questa regola qua ama il calcio balilla. Ma qui il braccio è largo, era da andare a vedere al VAR. In Sassuolo-Milan hanno dato un rigore molto simile.Abbiamo cercato di dare stabilità alla squadra, siamo in un momento in cui giocare ogni tre giorni porta a degli scompensi perché non si ha abbastanza tempo per lavorare. Ovviamente questo discorso riguarda tutti gli allenatori, non solo me. A fine partita noi abbiamo sempre la dignità alta, a prescindere dalla vittoria o meno. A me è piaciuto l’atteggiamento che i ragazzi hanno avuto nel primo tempo. Cragno? E’ uno dei giovani più in prospettiva insieme a Meret, togliendo ovviamente Donnarumma che ormai è solo giovane sulla carta.”

Foto: profilo twitter Cagliari